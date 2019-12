Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: schweinskopf auf Blitzer abgelegt - Einbrüche - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Spiegelberg: Unfall mit Fußgänger - Zeugen gesucht

Am Sonntagabend gegen 19.35 Uhr lief ein 65-jähriger Mann in der Hauptstraße vom dortigen Weihnachtsmarkt kommend zu seinem Auto. Ein unbekannter Autofahrer streifte den Fußgänger beim Vorbeifahren, sodass dieser stürzte und sich dabei leicht verletzte. Der Fahrer des Gespanns fuhr nach dem Vorfall weiter, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Hinweise zu dem geflüchteten Autofahrer, der auf einem mitgeführten Anhänger eine Gondelkabine transportierte, nimmt die Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 entgegen.

Fellbach: Gaststätteneinbruch

Am Sonntagmorgen in der Zeit zwischen 4.30 Uhr und 7.30 Uhr drangen Einbrecher in eine Gaststätte in der Gehart-Hauptmann-Straße ein. Hierzu wurde die Eingangstüre aufgebrochen. Zudem wurden im Gastraum mehrere Spielautomaten aufgebrochen und darin die Geldschächte entleert. Am Gebäude und Inventar entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Wer am Sonntagmorgen zum Tatgeschehen Verdächtiges bemerkte, sollte sich bitte bei der Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 melden.

Welzheim: Wohnungseinbruch

Über 5000 Euro Sachschaden verursachten Einbrecher, die am Wochenende in der Robert-Stolz-Straße in ein Wohnhaus eingebrochen sind. Die Täter beschädigten hierbei mehrere Fenster. Im Wohnhaus erbeuteten sie Bargeld und Schmuck. Die Polizei Schorndorf hat die Ermittlungen zur Tat aufgenommen, die zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmorgen, 00.15 Uhr, verübt wurde. Wer sachdienliche Hinweise zum Einbruchsdiebstahl geben kann, sollte sich bitte mit der Polizei unter Tel. 07181/2040 in Verbindung setzen.

Weinstadt-Endersbach: Vorfahrt missachtet

Rund 14.000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Samstagvormittag in der Strümpfelbacher Straße. Eine 61 Jahre alte Opel-Fahrerin übersah gegen 10:50 Uhr beim Linksabbiegen vom Enzianweg in die Strümpfelbacher Straße einen 28-jährigen Daimler-Fahrer und kollidierte mit ihm. Dieser prallte anschließend noch gegen einen Gartenzaun.

Leutenbach: Auto im Tunnel überschlagen

Ein 50-jähriger Daimler-Fahrer kam am Samstag, gegen 6 Uhr beim Befahren des Leutenbacher Tunnels in Richtung Backnang zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend kollidierte er mehrfach mit der rechten und der linken Tunnelwand, bis sich sein Auto letztlich überschlug und auf dem Dach zum Liegen kam. Der Fahrer selbst wurde beim Unfall zum Glück nur leicht verletzt. An seinem Pkw entstand Totalschaden, der Sachschaden wird auf etwa 1500 Euro geschätzt. Der Tunnel musste zwischen 6 Uhr und 9:30 Uhr komplett gesperrt werden.

Schorndorf: Schweinskopf auf Blitzer

Mitarbeiter der Stadt Schorndorf führten am Samstagvormittag beim Friedhof in Schornbach eine mobile Geschwindigkeitskontrolle durch. Im Zeitraum zwischen 9.15 Uhr und 9.30 Uhr wurde unbemerkt ein gehäuteter Wildschweinkopf auf dem Blitzer abgelegt. Die Polizei wurde davon unterrichtet und hat nun Ermittlungen wegen unerlaubter Entsorgung von Tierabfällen übernommen. Wer Hinweise auf die Person geben kann, der den frisch gehäuteten Schweinskopf entsorgte, solle sich bitte bei der Polizei in Schorndorf unter Tel. 07181/2040 melden.

