Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Innenstadt: Folgenschwerer Auffahrunfall mit Linienbus - ein Leichtverletzter - ein Schwerverletzter - Hoher Sachschaden

Krefeld (ots)

Heute Nachmittag (18. November 2019) sind bei einem Auffahrunfall eine Frau leicht und ein Mann schwer verletzt worden. Insgesamt wurden vier Autos und ein Linienbus beschädigt.

Gegen 13:30 Uhr fuhr der 28-jährige Fahrer eines Opel Corsa auf eine Reihe wartender Autos auf. Diese standen an der roten Ampel in Richtung Nordwall. Auf gleicher Höhe hielt ein Linienbus, in dem sich 15 Fahrgäste befanden.

Der 28-Jährige prallte in einen Van und schob diesen auf zwei weitere Autos auf. Er selber schleuderte rechts an den Autos vorbei, stieß mit dem Bus zusammen und kam quer zur Fahrbahn zum Stehen.

Die Fahrgäste und der Fahrer blieben unverletzt. Eine Autofahrerin wurde leicht, der Unfallverursacher schwer verletzt. Er wird aktuell in einem Krankenhaus behandelt.

Es entstand ein hoher Sachschaden. Der Bereich wurde für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme gesperrt. Es kam zu erheblichen Verkehrsstörungen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (858)

