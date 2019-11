Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Wohnungseinbrüche

Krefeld (ots)

Am gestrigen Tag (15.11.2019) wurde die Polizei zu zwei Einbrüchen gerufen. In Benrad-Süd haben unbekannte Täter auf der Forstwaldstraße an einem Mehrfamilienhaus das Badezimmerfenster einer Wohnung aufgehebelt. In der Zeit von 15:00 Uhr bis 19:40 Uhr wurden große Teile der Wohnung durchwühlt. Die Täter haben Schmuck entwendet. Hinweise zu den Personen liegen nicht vor. In Dießem auf der Tannenstraße verschafften sich unbekannte Personen durch das Einschlagen einer Schlafzimmerscheibe Zugang in eine Wohnung. In der Zeit von 15:00 Uhr und 23:00 Uhr wurde das Schlafzimmer durchsucht. Die Täter blieben unerkannt.

