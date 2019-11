Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Gleisanlagen mit Fahrbahn verwechselt?

Krefeld (ots)

Ein 59-jähriger Fahrzeugführer aus Krefeld wurde von Zeugen dabei beobachtet, wie dieser in Oppum an der Einmündung Weiden/Trift auf die Gleisanlagen fuhr. Die Zeugen versuchten am gestrigen Abend gegen 18:20 Uhr, den alkoholisierten 59 Jährigen zum Anhalten zu bewegen, worauf dieser nicht einging. Erst als das Fahrzeug nach ca. 250 m in der Gleisanlage stecken blieb, gab der 59 Jährige auf. Dem Krefelder wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein, sowie das Fahrzeug wurden sichergestellt.

