POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Garagenbrand - Sachbeschädigung durch Farbschmierereien - Mit Messer bedroht - Schlägerei vor Diskothek - Reiterin schwer verletzt - Garagentor beschädigt - Sonstiges

Crailsheim: Garagentor beschädigt

Vermutlich weil es mit Steinen beworfen wurde, entstand an einem Garagentor in der Dieselstraße ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Der Vorfall muss sich zwischen Freitag, 29.11. und Montag, 02.12.2019 ereignet haben.

Schrozberg: Parkenden PKW beschädigt

In der Schloßstraße ereignete sich am Sonntag um kurz nach 18 Uhr ein Unfall mit einem Gesamtschaden in Höhe von etwa 13.000 Euro. Ein 31-jähriger Lenker eines Opel Astra kam vermutlich aufgrund von Alkoholeinfluss nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem dort geparkten Audi A4. Nach dem Unfall entfernte sich der Unfallverursacher zunächst von der Unfallstelle. Er konnte kurze Zeit darauf an seiner Wohnadresse angetroffen und überprüft werden. Aufgrund der alkoholischen Beeinflussung wurde in einem Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt. Der Führerschein des Opel-Fahrers wurde beschlagnahmt.

Crailsheim: PKW kommt von Fahrbahn ab

In der Friedrich-Heyking-Straße, kurz vor der Einmündung in die Ludwig-Erhard-Straße, kam am Sonntag um 20 Uhr ein 39-jähriger VW-Lenker mit seinem Fahrzeug in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, streifte einen Baum und prallte gegen ein Verkehrszeichen. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 6000 Euro.

Crailsheim: Unfall in der Bahnhofstraße

Am Sonntag um 18 Uhr wollte eine 18-jährige Lenkerin eines PKW Audi von der Bahnhofstraße nach links in die Worthingtonstraße abbiegen. Beim Abbiegen kollidierte sie mit einem entgegenkommenden PKW VW eines 41-Jährigen. Bei dem Unfall, bei welchem ein Schaden in Höhe von etwa 15.000 Euro entstand, wurde der VW-Fahrer leicht verletzt.

Crailsheim: Vorfahrt missachtet

Von der Lerchenstraße wollte am Sonntag um 13:15 Uhr eine 32-jährige Mercedes-Fahrerin in die Ellwanger Straße einfahren. Hierbei übersah sie einen 64-jährigen Lenker eines Ford Fiesta und kollidierte mit diesem Fahrzeug. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Ilshofen: Unfall beim Einfahren auf die Straße - Unfallverursacher flüchtet

Von einem Grundstück fuhr am Sonntag um 15:30 Uhr ein bislang unbekannter Lenker eines PKW mit Anhänger auf die Landstraße 2218 ein, ohne auf den von links kommenden Verkehr zu achten. Ein heranfahrender 70-jähriger Lenker eines VW Touran musste daraufhin eine Vollbremsung einleiten, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Die nachfolgende 38-jährige Ford-Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf den stehenden VW auf. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 6500 Euro. Der Fahrer des PKW mit Anhänger entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Frankenhardt: Reiterin schwer verletzt

Am Sonntag um 10 Uhr wurde eine 58-jährige Reiterin auf einem Feldweg in Richtung Schenkensee von ihrem Pferd abgeworfen und dabei schwer verletzt. Sie musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden.

Crailsheim: Schlägerei vor Diskothek

Vor einer Diskothek in der Hofäckerstraße kam es am Sonntag um kurz vor 2 Uhr zu einer tätlichen Auseinandersetzung in dessen Verlauf ein 33-jähriger Mann verletzt wurde. Während der 33-Jährige mit mehreren Personen auf ein Taxi wartete, kam es zu einer Rangelei, in dessen Verlauf der 33-Jährige von mehreren Personen angegriffen und geschlagen wurde. Als er am Boden lag bekam er noch einen Fußtritt gegen den Körper ab. Der Mann musste anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der vermeintliche Schläger konnte in Ellwangen beim Aussteigen aus einem Taxi kontrolliert werden. Es handelt sich um einen 27-jährigen Mann. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Crailsheim: Mit Messer bedroht

Am Sonntag um 00:20 Uhr wurde der Polizei in Crailsheim eine Person am ZOB gemeldet, welcher mit einem Messer in der Hand umherlief und Personen bedrohte, sie abzustechen. Beim Eintreffen einer Polizeistreife wurden auch sofort die Beamten durch den Mann bedroht. Dieser konnte allerdings durch die beiden Polizisten zu Boden gebracht und entwaffnet werden. Bei dem Messerträger handelte es sich um einen 30-jährigen Mann, welcher deutlich unter Alkoholbeeinflussung stand. Er wurde zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Oberrot: Unfall im Gegenverkehr

Am Sonntag um 16:45 Uhr befuhr ein 22-jähriger Lenker eines Opel Signum die Landstraße 1054 von Hohenhardtsweiler in Richtung Oberrot mit nicht angepasster Geschwindigkeit, so dass er in einer dortigen Kurve seine Fahrbahn nicht halten konnte und auf die Gegenfahrbahn kam. Hierbei streifte der junge Fahrer einen entgegenkommenden PKW VW eines 35-Jährigen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro. Der Fahrer des VW wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Schwäbisch Hall: Unfall beim Fahrstreifenwechsel

In der Crailsheimer Straße wechselte am Sonntag um 20:30 Uhr ein 28-jähriger VW-Lenker den Fahrsteifen, ohne auf einen nachfolgenden PKW Audi einer 19-jährigen Lenkerin zu achten. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2500 Euro.

Schwäbisch Hall: Sachbeschädigung durch Farbschmierereien

Mit schwarzer Farbe wurde eine Hauswand in der Einkornstraße beschädigt. Es wurden die Buchstaben "BS" auf die Wand gesprüht. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen.

Rosengarten: Garagenbrand

Eventuell aufgrund der Resthitze eines Grills, welcher auf einer Werkbank in der Garage abgestellt wurde, geriet eine Garage in der Straße Kocherblick am Sonntag um 12:35 Uhr in Brand. Da Löschversuche mit einem Gartenschlauch fehlschlugen, wurde das Feuer durch die Feuerwehr Rosengarten, die mit fünf Fahrzeugen und 28 Wehrleuten vor Ort waren, gelöscht. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 30.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

