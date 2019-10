Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Aufmerksame Nachbarn alarmierten die Feuerwehr

Bild-Infos

Download

Dinslaken (ots)

Gleich zweimal rückte die Feuerwehr heute zu dem Alarmstichwort "Zimmerbrand" in die Dinslakener Innenstadt aus. In beiden Fällen hörten aufmerksame Nachbarn den Alarmton eines Rauchwarnmelders und alarmierten die Feuerwehr. An der Wielandstrasse sorgte gegen 10:50 Uhr eine unachtsam fallen gelassene Zigarette für den Schwelbrand einer Schaumstoff Matratze. Die Feuerwehr gelang schnell in die verrauchte Wohnung und brachte den Bewohner ins Freie. Der Rettungsdienst untersuchte den Mann vor Ort und brachte ihn in ein örtliches Krankenhaus. Die Wohnung wurde mit einem Überdruckbelüfter gelüftet. Um 15:31 Uhr entdeckten Nachbarn an der Wiesenstrasse Rauch aus einem Fenster. Die Ursache, angebranntes Essen, konnte ebenfalls schnell beseitigt werden. Auch hier wurde die Bewohnerin vom Rettungsdienst medizinisch versorgt und in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Nachdem die Wohnung gelüftet wurde, rückten alle Einheiten der Feuerwehr wieder ein. Bei beiden Einsätzen konnte, durch aufmerksame Nachbarn und das schnelle eingreifen der Einsatzkräfte, schlimmeres verhindert werden.

Neben den Brandeinsätzen musste das Hilfeleistungslöschfahrzug (HLF) der Hauptwache in der Mittagszeit zu einer Gefahrenstelle an der Lingelmannstrasse ausrücken. Zusammen mit den Kollegen des DIN - Service wurde eine 200m lange Kraftstoffspur beseitigt. Um 16:23 Uhr folgte eine erneute Alarmierung für die Hauptwache. Bei einem medizinischen Notfall musste die Feuerwehrbesatzung eine Wohnungstür öffnen. Im Anschluss daran beseitigte die Besatzung des HLF erneut eine lange Kraftstoffspur im Bereich der Thyssenstrasse.

Der Rettungsdienst der Feuerwehr Dinslaken hatte im Laufe des Tages ebenfalls viel zu tun. Bis 18:00 Uhr wurden 14 Rettungsdiensteinsätze abgearbeitet.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Dinslaken

Heiko Reiter

Telefon: 02064 / 6060-0

E-Mail: heiko.reiter@dinslaken.de

http://www.feuerwehr-dinslaken.de

Original-Content von: Feuerwehr Dinslaken, übermittelt durch news aktuell