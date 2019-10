FW Dinslaken: Einsatzreicher Freitag

Feuerwehr Dinslaken

Gleich sechs Einsätze hat die Feuerwehr Dinslaken heute im Laufe des Tages auf Trab gehalten. Los ging es gegen 12:40 Uhr für die Hauptwache mit Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF) und Drehleiter (DLK) zu einer Hilfeleistung auf die Sedanstrasse. Ein Wohnungsmieter hatte sich versehentlich ausgesperrt und Essen auf dem Herd gelassen. Schnell sorgte die Feuerwehr wieder für Zugang zur Wohnung, sodass nichts weiter passiert ist. Aufwändiger gestaltete sich dagegen im Nachmittagsbereich die Beseitigung zweier Kraftstoffspuren, die ein Fahrzeug durch einen technischen Defekt verursacht hatte. Die Kraftstoffspuren zogen sich durch Teile der Dinslakener Innenstadt, über den Averbruch bis zur Stadtgrenze Duisburg. In Zusammenarbeit mit den Kollegen des Din-Service konnte die Besatzung des HLF die Gefährdungen auf der Straße beseitigen. Zum Abend hin rückten dann um 18:20 Uhr der Rettungsdienst mit dem HLF und der DLK zu einer weiteren Hilfeleistung bei einem medizinischen Notfall aus. Hier musste ebenfalls die Wohnungstür geöffnet werden, damit der Rettungsdienst den Patienten versorgen konnte. 10 Minuten später folgte die Alarmierung "Feuer mit Menschenleben in Gefahr" an der Friedrich-Ebert-Straße. Der Einsatzleitdienst machte sich mit dem Löschzug Stadtmitte umgehend auf den Weg in die Innenstadt. An der Einsatzstelle konnte ein piepsender Rauchwarnmelder und Rauch aus den Fenstern einer Wohnung im Erdgeschoss festgestellt werden. Unklar war bis dahin, ob noch Personen in der Wohnung sind. Ein Trupp unter Atemschutz gelang durch ein geöffnetes Fenster in die Wohnung und konnte schnell die Ursache, angebranntes Essen, entfernen. Verletzt wurde bei diesem Einsatz niemand, der Wohnungsmieter war außer Haus. Die Einheiten Hauptwache und Stadtmitte konnten nach ca. 50 Minuten wieder einrücken. Zuletzt rückten um 21:55 Uhr das HLF der Hauptwache und ein Rettungswagen der Feuerwehr Dinslaken zu einem Auffahrunfall auf die BAB 3 aus. Zwei Leichtverletzte Personen wurden durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt und die Besatzung des HLF sicherte die Einsatzstelle auf der Autobahn ab.

