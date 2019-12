Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hemsbach: Unfall im Kreisverkehr - 4.000 Euro Schaden

Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Beim Einfahren in den Kreisverkehr in der Hüttenfelder Straße (Wareham-Kreisel) achtete am Mittwochvormittag gegen 10.30 Uhr eine 74-jährige Ford-Fahrerin nicht ausreichend auf eine ordnungsgemäß fahrende Opel-Fahrerin und löste den Zusammenstoß aus. An den Autos entstand Schaden von je 2.000 Euro. Beide Frauen überstanden den Unfall zum Glück ohne Verletzungen. Die Ford Fiesta-Fahrerin sieht einer Anzeige entgegen.

