Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Junge von Straßenbahn erfasst

Mannheim (ots)

Glimpflich endete am Mittwoch kurz vor 18 Uhr ein Unfall in der Innenstadt. Ein 11-jähriger Junge wollte auf Höhe des Rathauses die Straßenseite wechseln. Da er offenbar durch ein Zurufen abgelenkt war, bemerkte er die herannahende Straßenbahn nicht, wurde von dieser erfasst und zu Boden geschleudert. Der aus Mannheim stammende Junge zog sich dabei glücklicherweise nur leichtere Verletzungen zu, die vor Ort erstversorgt wurden. Anschließend wurde er in die Obhut seiner Mutter übergeben, die an die Unglücksstelle kam.

