Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Rentner von VW Golf erfasst - Einlieferung ins Krankenhaus

Heidelberg (ots)

Ohne ausreichend auf den fließenden Verkehr in der Römerstraße zu achten, querte am Mittwoch kurz nach 15 Uhr ein 75-jähriger Heidelberger die Straße auf Höhe der Haltestelle "Saarstraße". Dabei wurde er von einem VW Golf erfasst und zu Boden geschleudert. Nach der Erstversorgung an der Unglücksstelle wurde der Rentner in ein Heidelberger Krankenhaus eingeliefert. Inwieweit den Autofahrer ebenfalls eine Schuld trifft, wird derzeit noch geklärt. An seinem Auto entstand jedoch kein Schaden.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell