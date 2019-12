Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim: Unfall in der Neulandstraße - Lkw-Fahrer entfernt sich Hinweise an die Polizei

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Schaden von mehreren tausend Euro sowie eine leicht verletzte Ford-Fahrerin sind nach einem Verkehrsunfall am Mittwoch kurz vor 14 Uhr in der Neulandstraße zu beklagen. Beim Überholen eines Roller-Fahrers kam der bislang unbekannte Lkw-Fahrer zu weit auf die Gegenfahrbahn, so dass die ordnungsgemäß fahrende Ford Focus-Fahrerin stark abbremsen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Der nachfolgende 33-jährige Skoda-Fahrer bremste zwar ebenfalls, konnte aber ein Auffahren nicht mehr verhindern.

Die Frau klagte bei der Unfallaufnahme über leichte Verletzungen und wurde auch erstversorgt. Eine Einlieferung in ein Krankenhaus war jedoch nicht erforderlich.

Der Lkw-Fahrer kümmerte sich nicht weiter um den Unfall und setzte seine Fahrt unbeeindruckt fort. Verkehrsteilnehmer, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/6900, in Verbindung zu setzen.

Die Autos, an denen Schaden von je 2.000 Euro entstand, waren noch fahrbereit.

