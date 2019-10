Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0613 --Einbrecher entwenden hochwertige Laserdrucker--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Gröpelingen, Gröpelinger Heerstraße Zeit: 27.09.19 - 30.09.19

Unbekannte Einbrecher nutzten am vergangenen Wochenende die Abwesenheit eines Buchverlegers aus und entwendeten aus seinem Haus in Gröpelingen drei hochwertige Drucker. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Die Diebe drangen in das Einfamilienhaus des 36-Jährigen in der Gröpelinger Heerstraße ein und erbeuteten aus den Büroräumen drei Laser Hochleistungsdrucker der Firma Canon. Die Polizei sucht Zeugen, die zwischen Freitag und Montag in der Gröpelinger Heerstraße, zwischen Moorstraße und Morgenlandstraße, verdächtige Beobachtungen gemacht hat. Die Einbrecher können zum Abtransport der Drucker einen Sprinter oder Laster benutzt haben. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 3623888 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen

Nils Matthiesen

Telefon: 0421 361-12114

pressestelle@polizei.bremen.de

http://www.polizei.bremen.de

http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell