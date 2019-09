POL-HB: Nr.: 0610 --Erste Ermittlungserfolge

Polizei Bremen

Nach dem Angriff auf Bremer Polizisten am 10. August dieses Jahres, konnte die eingerichtete Ermittlungsgruppe zahlreiche Beschuldigte ermitteln, siehe hierzu auch die PM 506, 516 und 557.

Nach dem Pokalspiel Werder Bremen gegen Atlas Delmenhorst kam es im August im Bereich Braunschweiger Straße/ Harzburger Straße zu Angriffen auf Polizisten. Die Ermittler schalteten wenige Tage später ein Hinweisportal frei, mit der Bitte, Bilder und Videos die am 10.08.2019 von Fangruppierungen in dem genannten Bereich gemacht wurden, der Polizei zur Verfügung zu stellen. Im Anschluss an die Begegnung gegen Augsburg Anfang September führte die Polizei Bremen bei 179 Personen aus der Ultraszene eine Identitätsfeststellung durch. Nach den Maßnahmen konnten die Ermittler viele Beschuldigte identifizieren. Alle Daten, die an dem Tag von Personen gegen die sich der Tatverdacht nicht bestätigte erhoben wurden, sind mittlerweile gelöscht. Die Betroffenen wurden postalisch darüber informiert.

Die weiteren Ermittlungen u. a. wegen schweren Landfriedensbruches der Staatsanwaltschaft und der Polizei Bremen dauern an.

