Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0611 --Gastwirt stellt Einbrecher--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Vegesack, Aumunder Heide Zeit: 30.09.2019, 04:15 Uhr

Ein 69-jähriger Gastronom bemerkte über eine Videoanlage einen Einbruch in seiner Gaststätte im Bremer Stadtteil Vegesack. Er und seine Söhne entdeckten den Einbrecher, hielten ihn fest und riefen die Polizei.

Am frühen Montagmorgen erhielt der 69-Jährige eine Alarmmeldung auf seinem Handy. Über die Videoanlage konnte er erkennen, dass sich jemand in seiner Gaststätte in der Straße "Aumunder Heide" befand. Schnell alarmierte er die Polizei und ging mit seinen Söhnen dorthin. Vor Ort bemerkten sie Einbruchspuren an den Fenstern. Auf der Straße fanden sie einen 29-Jährigen mit Einbruchswerkzeug in der Hand. Sie hielten ihn gemeinsam fest bis die Polizei schnell eintraf.

Schnelles Handeln und Zivilcourage haben dazu geführt, dass der Täter der Polizei übergeben werden konnte, die Polizei lobt dieses Verhalten. Bringen sie sich jedoch nicht in Gefahr, insbesondere wenn Täter bewaffnet sind! Gefordert ist kein Heldentum, manchmal reicht es bereits, das Handy zu benutzen, um die Polizei zu rufen.

Weitere Tipps zum Thema Zivilcourage und Einbruchschutz bekommen Sie übrigens kostenlos im Präventionszentrum der Polizei Bremen Am Wall 195, 28195 Bremen, Tel.: (0421) 362-19003 oder im Internet auf www.polizei.bremen.de oder auf www.polizei-beratung.de

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen

Pressestelle

Telefon: 0421/362 12114

Fax: 0421/362 3749

pressestelle@polizei.bremen.de

http://www.polizei.bremen.de

http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell