Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Verkehrsunfallflucht in der Saarlandstraße

Polizeiinspektion Zweibrücken (ots)

Am 25.10.2019 gegen 18:30 Uhr stellte ein Verkehrsteilnehmer seinen dunkel grauen VW Passat auf dem Mutter-Kind-Parkplatz des Aldi Marktes am Hilgard Center zum Parken ab. Als er um ca. 19:30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er einen frischen Unfallschaden an der rechten Seite seines PKW. Vermutlich beschädigte ein Fahrzeug beim Ein-oder Ausparken den VW. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern. Der Sachschaden an dem VW Passat kann auf ca. 5000 Euro beziffert werden.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Zweibrücken unter der Telefonnummer 06332/9760 oder per Email pizweibruecken@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

