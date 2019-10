Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Ladendiebstahl im Fashion Outlet Center mit einer Gesamtschadenshöhe von 1334 Euro

Polizeiinspektion Zweibrücken (ots)

Am 26.10.2019 gegen 12:40 Uhr wurden durch die Ladendetektive des Fashion Outlet Centers zwei Männer gemeldet, welche sich extrem auffällig verhalten würden. Einer der Beiden sei mit einem vollgepackten Rucksack aus dem Outlet Center in Richtung Parkplatz gelaufen und habe dort den Inhalt des Rucksackes in ein Fahrzeug geleert. Kurze Zeit später sei eine zweite männliche Person ebenfalls zum PKW gekommen, habe einen kurzen Blick auf die Kleidung im Innenraum geworfen und das Fahrzeug danach umgeparkt. Bei einer Kontrolle der beiden Männer aus Kolumbien und des mitgeführten Fahrzeuges konnte die Streife eine Sporttasche unter dem Beifahrersitz feststellen. In dieser befanden sich 6 Steppjacken der Marke Lacoste im Wert von 1149 Euro, eine Jacke der Marke Diesel im Wert von 161 Euro sowie ein Adidas Rucksack im Wert von 24 Euro. Die beiden kolumbianischen Täter, im Alter von 35 und 47 Jahren, gaben den Diebstahl der Waren zu. Der 35-Jährige versuchte nach der Entdeckung des Diebesgutes zu flüchten. Dies konnte jedoch verhindert werden. Beide Männer wurden zur Polizeidienststelle verbracht und dort erkennungsdienstlich behandelt. Außerdem mussten sie Sicherheitsleistungen entrichten. Auf die Täter kommen mehrere Strafanzeigen wegen Ladendiebstahls zu.

