Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens - Nach Sachbeschädigung in Gewahrsam genommen

Polizei Pirmasens (ots)

Über Notruf wurde am 26.10.2019, gegen 23:30 Uhr auf Polizei Pirmasens mitgeteilt, dass es vor dem Walhalla-Kino in der Landauer Straße in Pirmasens Streitigkeiten zwischen zwei Personen geben würde. Vor Ort konnte festgestellt, dass einer der beiden Personen, ein 21-jähriger Mann, an der besagten Örtlichkeit einen Schaukasten mit einem Schraubendreher beschädigt hatte. Beide Personen waren augenscheinlich betrunken. Nach Aufnahme der Strafanzeige wurde beiden Personen ein Platzverweis erteilt, welchem sie auch zunächst nachkamen. Kurz nach Mitternacht wurde hiesige Dienststelle erneut darüber informiert, dass die beiden Personen wieder vor dem Kino wären. Vor Ort konnte jedoch nur der 21-jährige Mann wieder angetroffen werden. Ein Alko-Test ergab einen Wert von 2,73 Promille. Der junge Mann musste den Rest der Nacht in der Zelle verbringen und ihn erwartet - neben der Strafanzeige wegen der Sachbeschädigung des Schaukastens - eine Ordnungswidrigkeitenanzeige, weil er den Platzverweis der Polizei nicht befolgt hat.

