Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens - Sohn randaliert

Polizei Pirmasens (ots)

Am 26.10.2019, gegen 16:00 Uhr, teilte eine 51-jährige Frau aus Pirmasens mit, dass ihr Sohn in der Karolinenstraße randalieren würde. Der 16-jährige hatte in seiner Rage in der Wohnung der Mutter einige Haushaltsgegenstände beschädigt. Darüber hinaus beschädigte er durch einen Tritt an einem, vor dem Haus geparkten Peugeot 206, einen Außenspiegel.

