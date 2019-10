Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens - Sachbeschädigungen an PKW's

Polizei Pirmasens (ots)

Hiesige Dienststelle wurde mitgeteilt, dass in der Neufferstraße zwei Fahrzeuge beschädigt worden waren. An einem orangenen Toyota Aygo mit PS-Kennzeichen und an einem blauen Golf mit F-Kennzeichen wurde jeweils die Beifahrerseite mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Täterhinweise liegen bislang keine vor. Die Tatzeit müsste am 26.10.2019, zwischen 14:00 Uhr und 16:30 Uhr gewesen sein.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder Täter geben können, oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331/5200 oder per Email pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

