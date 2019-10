Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein - Unfallflucht auf der Hauptstraße

Warstein (ots)

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte gestern, in der Zeit zwischen 11 Uhr und 13 Uhr, den blauen Skoda Oktavia einer Warsteinerin auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Hauptstraße in Warstein. Nach ihrer Rückkehr stellte die Frau Beschädigungen an ihrer Stoßstange fest. Der Unfallverursacher hatte sich bereits vom Unfallort entfernt, ohne die Schadensregulierung einzuleiten. Der entstandene Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 02902-91000 bei der Polizei zu melden. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell