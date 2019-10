Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Trunkenheitsfahrt

Soest (ots)

Ein 39-jähriger Soester befuhr am Montag, gegen 17.55 Uhr, mit seinem Motorrad den verkehrsberuhigten Bereich am Potsdamer Platz. Aufgrund seiner flotten Fahrweise hielt ihn eine Streifenwagenbesatzung daraufhin an. In der Atemluft des Soesters stellten die Beamten Alkoholgeruch fest, worauf sie mit dem Fahrer einen Atemalkoholtest durchführten. Der Wert von 1,5 Promille führte unweigerlich zur Fahrt ins Krankenhaus, wo dem Biker eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde sichergestellt. (reh)

