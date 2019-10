Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - iPhone-Geräte geraubt

Werl (ots)

Montagmittag, gegen 12.10 Uhr, betraten zwei unbekannte Täter ein Geschäft in der Walburgisstraße / Salzgasse. Einer der mutmaßlichen Kunden fragte nach einer Handyhülle. Kurz darauf betragen zwei weitere unbekannte Täter das Geschäft. Sie unterhielten sich zwischendurch in einer anderen Sprache, die von den Zeugen nicht konkret zugeordnet werden konnte. Die anwesenden Verkäuferinnen vermuteten nach kurzer Zeit, dass das Interesse der angeblichen Kunden sich eher auf den Diebstahl von iPhone-Geräten beziehen könnte. Diese befanden sich an einem Verkaufsbord und waren mit Sicherungskabeln gegen Diebstahl gesichert. Die beiden Verkäuferinnen stellten sich daraufhin vor die Geräte. Eine wurde daraufhin von einem Täter zur Seite geschubst. Er ergriff sich zwei iPhones und riss diese vom Bord ab. Zwei weitere Täter entnahmen noch ein drittes iPhone und ein iPad. Anschließend rannten sie aus dem Geschäft in Richtung Zentrum / Melsterstraße davon. Nach bisherigen Ermittlungen betraten sie zuvor mit der Nachfrage nach einer Handyhülle zumindest noch ein weiteres Geschäft, vermutlich um hier nach geeigneten Diebesgut Ausschau zu halten. Die Männer wurden beschrieben als 18 bis 25 Jahre alt, schlank, mit leicht braunen Teint. Ihre Haare waren schwarzbraun, nach hinten gegelt. Ein Täter trug einen schwarzen Trainingsanzug von Adidas mit weißen Streifen, ein Zweiter einen hellblauen Pullover und der Dritte ein grau/rosa Feinripp-Shirt. Alle vier Täter wirkten insgesamt ungepflegt. Die Kriminalpolizei bittet weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer 02922-91000 zu melden. (reh)

