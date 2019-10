Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Herbstkirmes am Wochenende durchwachsen

Lippstadt (ots)

Aus polizeilicher Sicht war am Wochenende die Herbstkirmes in Lippstadt durchwachsen. Während die Polizei am Samstag 15 Platzverweise aussprach und fünf Anzeigen wegen Körperverletzung, einen Betäubungsmittelverstoß, eine Sachbeschädigung und einer Fundunterschlagung verzeichnen musste war der Sonntag absolut ruhig. Es wurden keine Straftaten der Polizei gemeldet. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell