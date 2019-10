Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Falsche Polizisten rufen weiter an

Werl (ots)

Am Sonntagabend kam es in Werl zu vier erneuten Anrufen von falschen Polizisten. Der Anrufer gab sich als Kriminalbeamter aus und versuchte die 70 bis 85-jährigen Werler hinters Licht zu führen. Er gaukelte ihnen vor, dass man rumänische Diebe festgenommen hätte, welche im Besitz der Adresse vom Angerufenen seien. Im weiteren Verlauf wollte der angebliche Kriminalbeamte wissen, ob die Angerufenen alleine leben und welches Geburtsdatum sie hätten. In allen bekannten Fällen handelten die Werler richtig und beendeten das Gespräch, ohne Daten von sich preis zu geben.

Hier nochmal die wichtigsten Tipps der Kriminalpolizei: - Die Polizei ruft sie niemals an um nach ihrem Geld oder Schmuck zu fragen. - Geben Sie am Telefon keinesfalls private Daten von sich bekannt. Dazu zählen auch Namen von Versicherungen oder Geldinstituten. - Wenn Ihnen ein Telefonat mit Fremden seltsam erscheint, legen Sie einfach den Hörer auf. - Wenn Sie ihren Namen nicht im Telefonbuch eintragen lassen, werden sie auch nicht mehr von Fremden angerufen. Lassen Sie keine Fremden in ihre Wohnung. Sorgen Sie dafür, dass Sie bei angekündigten Besuchen nicht allein sind. (reh)

