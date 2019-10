Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Polizeidiensthund "Peppa" stellt Fahrraddieb

Soest (ots)

Soest - Polizeidiensthund "Peppa" stellt Fahrraddieb Am Samstag, den 19.10.2019, gegen 03:00 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis von Fahrraddiebstählen vor dem Soester Bahnhof. Zwei Personen sollten mit jeweils einem Fahrrad in Richtung Innenstadt flüchtig sein. Im Rahmen der Fahndung konnte eine Person durch den Diensthund Peppa im Bereich eines Hinterhofes der Jakobistraße in einem Gebüsch aufgestöbert und durch Polizeibeamte vorläufig festgenommen werden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet./Kor

