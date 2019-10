Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte-Bad Westernkotten - Interessent wollte Couch kaufen

Erwitte (ots)

Ein 68-jähriger Erwitter schaltete zum Verkauf seiner Couch ein Inserat. Hierauf kam es mit einem Interessenten in der Wohnung des Erwitters am Dienstag, gegen 13 Uhr, zu einem Treffen. Der mutmaßliche Käufer interessierte sich hierbei auch noch für eventuell zum Verkauf stehenden Schmuck. Nach dem ihm der Erwitter diesen zeigte erhielt der Unbekannte einen Anruf und gab an nun fahren zu müssen, da ein Kollege einen Platten hätte. Nach seiner Abfahrt stellte der 68-Jährige fest, dass drei der zuvor gezeigten Goldketten fehlten. Der Tatverdächtige wird beschrieben als 55 bis 60 Jahre alt, zirka 175 cm lang mit mittelblondem / mittelbraunem Haar. Er trug einen Blaumann und ein Flanellarbeitshemd. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Hinweise auf den Mann geben können, sich unter der Rufnummer 02941-91000 zu melden. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell