Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Eine Leichtverletzte durch Verkehrsunfall

Vreden (ots)

Leichte Verletzungen hat am Dienstag eine 43-jährige Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall in Vreden erlitten. Die Vredenerin war gegen 16.50 Uhr auf der K 19 in Richtung B 70 unterwegs. In einer Linkskurve geriet sie aus bislang unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn, lenkte daraufhin nach rechts und fuhr in den Straßengraben. Dort prallte der Wagen von der Böschung ab, drehte sich um die eigene Achse und blieb letztendlich im Graben liegen. Kräfte des Rettungsdienstes behandelten die leichten Verletzungen an der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 4.000 Euro.

