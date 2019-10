Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn - Radfahrerin muss ausweichen und prallt gegen Bordstein

Südlohn (ots)

Weitergefahren ist ein unbekannter Autofahrer am Dienstag in Südlohn nach einem Unfall. Eine 61-jährige Radfahrerin befuhr gegen 11.05 Uhr die Eschstraße in Richtung Bahnhofstraße. Beim Vorbeifahren habe ein Wagen sie derart geschnitten, dass sie nach rechts auswich und gegen den Bordstein prallte. Die Südlohnerin stürzte und zog sich leicht Verletzungen zu. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

