POL-BOR: Velen - Beim Überholen geschnitten

Velen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen für einen Unfall, der sich am vergangenen Samstag in Velen-Ramsdorf ereignet hat. Eine 20-jährige Velenerin hatte gegen 18.25 Uhr die Velener Straße befahren. Sie habe nach eigenen Angaben zwei langsam vor ihr fahrende Autos überholen wollen. Als sie bereits ausgeschert sei, habe auch der Wagen vor ihr zum Überholen angesetzt und sie geschnitten. Die junge Frau bremste ab, verlor die Kontrolle über ihren Wagen, geriet auf den Grünstreifen und prallte gegen einen Leitpfosten. Der andere Fahrer habe nicht angehalten. Er sei etwa 40 bis 45 Jahre alt gewesen und einen silberfarben lackierten Pkw mit BOR-Kennzeichen gefahren haben. Die Polizei bittet ihn und mögliche weitere Zeugen, sich beim Verkehrskommissariat in Borken zu melden unter Tel. (02861) 9000.

