Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Diesel abgezapft

Heek (ots)

Etwa 850 Liter Diesel haben Unbekannte am vergangenen Wochenende in Heek aus den Tanks von zwei Baggern abgezapft. Die Kraftstoffdiebe hatten sich zunächst Zugang zu einem ehemaligen Firmengelände an der Straße Stroot verschafft. Dort standen die beiden Fahrzeuge, aus denen sie den Diesel entwendeten. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

