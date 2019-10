Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Bei Zusammenstoß leicht verletzt

Borken (ots)

Eine Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von circa 7.000 Euro - so lautet die Bilanz eines Unfalls, der sich am Montag in Borken ereignet hat. Ein 77 Jahre alter Borkener wollte gegen 08.10 Uhr mit seinem Wagen aus Richtung Weseke kommend von der B70 nach links in die Neumühlenallee abbiegen. Dabei war es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Fahrzeug einer 52-jährigen Borkenerin gekommen - sie hatte die B70 aus Richtung Raesfeld kommend befahren.

