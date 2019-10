Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Tatverdächtiger stellt sich

Gronau (ots)

Die öffentliche Fahndung hatte Erfolg: Gemeldet hat sich der Mann, nach dem im Zusammenhang mit einer Brandstiftung in der Radstation in Gronau gesucht wurde. Darüber hinaus hatte die Fahndung zu zahlreichen Hinweisen geführt, die bei der Polizei eingegangen waren.

Die Polizei hat die am 30.09.2019 dazu veröffentlichte Pressemitteilung "Gronau - Brand in Radstation Gronau / Polizei fahndet nach Verdächtigem" aus dem Presseportal gelöscht. An die Medien ergeht in diesem Zusammenhang die Bitte, das ebenfalls veröffentlichte Bildmaterial zu löschen beziehungsweise aus den Online-Auftritten zu entfernen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell