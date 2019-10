Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Passanten belästigt und bedroht

Soest (ots)

Am Donnerstagnachmittag, gegen 15.25 Uhr, sprach ein 28-jähriger Mann aus der Asylunterkunft in Welver, eine 17-jährige Soester Passantin am Wartehäuschen des Busbahnhofes auf dem Bahnhofsvorplatz an. Die junge Frau fühlte sich belästigt und ging weiter zu ihren, in der Nähe befindlichen Freundinnen. Der augenscheinlich unter Drogen-/Alkoholeinfluss stehende 28-Jährige folgte ihr und versuchte sie zu küssen. Dies versuchte er auch bei den Freundinnen der Soesterin. Umstehende Passanten stellten sich nun zwischen den Welveraner und die jungen Frauen. Sie wiesen ihn darauf hin, dass er das sein lassen sollte. Hierauf zog der Mann ein Schweizer Taschenmesser und hielt es einem Passanten vor den Bauch. Als der Passant ihn aufforderte dies zu unterlassen und Konsequenzen androhte bedrohte er noch mit dem Messer einen weiteren Passanten, bevor er sich auf die Straße stellte, einen Wagen anhielt und vor diesem urinierte auf die Straße. Die hinzugerufene Polizeistreife nahm den 28-Jährigen in Gewahrsam. Aufgrund seines Allgemeinzustandes wurde er von der Soester Wache in ein Krankenhaus gebracht. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell