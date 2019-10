Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Wickede - Trunkenheitsfahrt mit Widerstand

Wickede (ots)

Ein Zeuge bemerkte gestern, gegen 20.15 Uhr, wie ein Autofahrer in Wickede mit seinem Wagen den Buchenweg befuhr und hierbei mehrfach eine Mauer streifte. Die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten den Wagen in der Straße Am Lehmacker auffinden. Aufgrund der Personenbeschreibung wurde der mutmaßliche Fahrer, ein 24-jähriger Mann aus Arnsberg im Bereich der Hauptstraße angetroffen. Er machte widersprüchliche Angaben dazu, wie er letztendlich nach Wickede gekommen sei. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 2,34 Promille. Als er zur Blutprobe mit auf die Wache genommen werden sollte, leistete er Widerstand und versuchte mehrfach einen Beamten durch Kopfstöße zu verletzen. Er wurde anschließend gefesselt und zur Entnahme einer Blutprobe mit zur Polizeiwache nach Werl genommen. Aufgrund seines Gesamtverhaltens und nach ärztlicher Begutachtung wurde er anschließend in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. (reh)

