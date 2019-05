Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum - Einbrecher flexten Tresor auf

Issum (ots)

Nachdem Unbekannte in der Nacht zu Freitag (24.05.) ein Fenster zu einem Raiffeisenmarkt auf dem Nordring aufgehebelt hatten, flexten die Einbrecher kurzerhand einen Tresor auf und erbeuteten Bargeld sowie mehrere Firmenschlüssel. Mit einem der Schlüssel entwendeten die Täter ein Renault Kangoo von dem Gelände. Ferner ließen die Diebe noch 4 Werkzeugmaschinen sowie ein Grillgerät mitgehen. Als die Polizei morgens den Tatort aufnahm, meldete eine Zeugin, die das entwendete Fahrzeug auf einem Firmenparkplatz an der Lindenau 8-10 festgestellt hatte. Die Unbekannten hatten den Wagen dort unverschlossen und mit den Fahrzeugschlüsseln zurückgelassen. Die Kripo Geldern, 02831-1250 sucht jetzt Zeugen, die am Tatort oder am Abstellort des entwendeten Firmenfahrzeuges verdächtige Beoabachtungen gemacht haben.(SI)

