Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Raubüberfall auf Tankstelle an der Bahnhofstraße

Lippstadt (ots)

Am Mittwochabend, kurz vor 23 Uhr, betrat ein maskierter Einzeltäter den Verkaufsraum der Tankstelle an der Bahnhofstraße in Lippstadt. Unter Vorhalt einer Pistole forderte er die Verkäuferin auf ihr das Geld aus der Kasse zu geben. Anschließend flüchtete er mit der Beute in Richtung Cappelstraße. Nach Zeugenaussagen kann vermutet werden, dass die Flucht weiter über den Nikolaiweg ging. Der Täter wird beschrieben als zirka 30 Jahre alt und schätzungsweise 185 cm lang. Er trug zur Tatzeit eine schwarze Skimaske, einen dunkelblauen Anorak, einen dunklen Pullover und eine dunkle Hose. Die Kriminalpolizei bittet weitere Zeugen sich unter der Rufnummer 02941-91000 zu melden. (reh)

