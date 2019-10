Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Bewaffneter Überfall auf Getränkemarkt

Lippstadt (ots)

Am Mittwochmorgen, in der Zeit zwischen 8 und 9 Uhr, wurde ein Getränkemarkt auf der Stirper Straße Ziel eines bewaffneten Raubüberfalls. Drei unbekannte Männer mit grauen Masken betraten den Markt und einer der Männer bedrohte die Verkäuferin mit einer Pistole. Die Frau wurde gefesselt und eingesperrt. Sie konnte sich erst gegen 09:30 Uhr befreien und auf sich aufmerksam machen. Die Täter verließen den Tatort mit der Beute zu Fuß, eine Fahndung verlief ergebnislos. Auffällig an den Männern war ihr russischer Akzent, eine genauere Täterbeschreibung liegt noch nicht vor. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02941-91000 entgegen. (wo)

