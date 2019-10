Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Polizei sucht Unfallflüchtigen

Lippstadt (ots)

Am Dienstag, zwischen 08:00 und 14:20 Uhr, kam es an der Bremer Straße zu einer Unfallflucht. Ein unbekannter Autofahrer touchierte einen auf dem Parkstreifen an der Straße abgestellten Ford. Dabei verursachte der Unbekannte einen Sachschaden von etwa 3000,- EUR. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallflüchtigen oder seinem Fahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 02941-91000 zu melden. (lü)

