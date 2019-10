Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Esbeck - Auffahrunfall

Lippstadt (ots)

Am Dienstag, um 16:30 Uhr, kam es an der Paderborner Straße zu einem Unfall. Ein 27-jähriger Mann aus Lippstadt war mit seinem Mercedes auf der Paderborner Straße in Richtung Esbeck unterwegs. An der Einmündung der Biedermeierstraße wollte er nach links abbiegen. Dazu musste er zunächst stoppen um ein entgegen kommendes Fahrzeug passieren zu lassen. Dies bemerkte eine hinter ihm fahrende 18-jährige Frau aus Salzkotten zu spät. Sie fuhr mit ihrem Mercedes auf das stehende Fahrzeug auf. Dabei wurden beide Fahrer leicht verletzt. An den Autos entstand Sachschaden von insgesamt etwa 11000,- EUR. (lü)

