Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Anröchte - Unfallflucht auf der Hauptstraße

Anröchte (ots)

Schätzungsweise 1.000 Euro Sachschaden bilanzierte die Polizei nach einer Unfallflucht auf der Hauptstraße in Anröchte. Ein Autofahrer parkte dort seinen grauen Ford am Montag, in der Zeit zwischen 8 Uhr und 17.30 Uhr. Bei seiner Rückkehr stellte er mittig am Heck den Schaden fest. Der Verursacher hatte sich bereits entfernt, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen werden gebeten Kontakt mit der Polizei unter der Rufnummer 02941-91000 zu nehmen. (reh)

