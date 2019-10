Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Auffahrunfall - Ein Leichtverletzter

Werl (ots)

Ein 31-jähriger Autofahrer aus Menden befuhr am Montag, gegen 17.15 Uhr, den Haarweg in Richtung Wickeder Straße. Er bemerkte hierbei zu spät, dass ein 60-jähriger Autofahrer aus Welver verkehrsbedingt anhalten musste und fuhr diesem auf. Durch den Zusammenstoß verletzte sich der Mendener leicht. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Soester Krankenhaus gebracht. Durch den Auffahrunfall entstand ein Sachschaden von zirka 7.000 Euro. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell