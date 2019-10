Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Radfahrer leicht verletzt

Lippstadt (ots)

Am Montagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, befuhr ein 48-jähriger Lippstädter mit seinem Wagen die Poststraße in Richtung Cappelstraße. An der Kreuzung Poststraße / Cappelstraße hielt er sein Auto an, um dann die Fahrt in Richtung Soeststraße fortzusetzen. Hierbei übersah er einen 23-jährigen Lippstädter Fahrradfahrer, der die Cappelstraße entgegen der Fahrtrichtung, in Richtung Cappeltor befuhr. Durch den Zusammenstoß fiel der Radfahrer vom Rad und verletzte sich leicht. Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 500 Euro. (reh)

