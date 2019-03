POL-SO: Warstein - Anhaltezeichen missachtet

Kreispolizeibehörde Soest

Am Dienstagabend, gegen 22.25 Uhr, führten Beamte der Wache Warstein in Belecke, Lanfer / Zum Hornkamp eine Verkehrskontrolle durch. Ein 44-jähriger Mann aus Meschede erhielt von dem Beamten mit der "Kelle" das Zeichen anzuhalten. Auch der Einsatz der Taschenlampe und das Tragen der Leuchtweste mit der Aufschrift "Polizei" führte nicht zum gewünschten Erfolg, so dass der Mescheder die Fahrt fortsetzte. Er konnte mit seinem Wagen im Bereich Belecker Landstraße / Romeckeweg dann angehalten werden. Ein durchgeführter Drogentest verlief positiv. Im Anschluss wurde das Krankenhaus, zur Entnahme einer Blutprobe, aufgesucht. Da der auf dem Beifahrersitz befindliche 19-jährige Sohn nicht im Besitz eines Führerscheins war, wurde die Ehefrau des Fahrers über den Umstand informiert. Einer anderen Streifenwagenbesatzung fiel gegen 23 Uhr auf, dass der kontrollierte Wagen nicht mehr am Abstellort stand. Nach kurzer Rücksprache mit den Beamten im Krankenhaus war klar, dass der Fahrer dort noch vor Ort war und den Wagen nicht abgeholt haben konnte. Das Auto fanden die Polizisten, mit dem daneben befindlichen 19-Jährigen, an einer nahegelegenen Tankstelle. Aus gefahrenabwehrenden Gründen wurde nun der Autoschlüssel sichergestellt um ihn später den Eltern übergeben zu können. Auf der Wache fragte später die Mutter ihren Sohn in einer Fremdsprache, ob der Sohn gefahren wäre. Dies bejahrte er auch in dieser Fremdsprache. Was die Beiden jedoch nicht wussten war, dass der anwesende Polizeibeamte ebenfalls fließend diese Fremdsprache spricht. Gegen den Sohn wird nun unter anderen ein Verfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis betrieben. (reh)

