Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Vom Auto angefahren

Soest (ots)

Am Montagmorgen, gegen 11 Uhr, befuhr ein 89-jähriger Soester Autofahrer den Opmünder Weg in Richtung Innenstadt. An der Kreuzung Opmünder Weg / Riga-Ring bog er nach rechts auf den Riga-Ring ab. Ein 30-jähriger Fahrradfahrer aus Soest befuhr mit seinem Rad den Opmünder Weg in entgegengesetzter Richtung. Im Bereich des Überweges querte er bei Grünlicht den Riga-Ring und wurde frontal vom Autofahrer erfasst. Nach dem anfangs keine Verletzungen festgestellt worden sind und sich der Auto- und Radfahrer ohne Polizei geeinigt hatten, stellte der Radfahrer später leichtere Verletzungen fest. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 200 Euro. (reh)

