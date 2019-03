Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte - Auffahrunfall mit zwei Verletzten

Erwitte (ots)

Am Dienstagmorgen, gegen 7.45 Uhr, befuhr eine 50-jährige Frau aus Erwitte mit ihrem Ford die Lippstädter Straße aus Richtung Erwitte kommend in Richtung Lippstadt. Einige hundert Meter hinter der Kreuzung Lippstädter Straße / Overhagener Weg war die Erwitterin kurz abgelenkt, so dass sie nicht bemerkte, dass ein vor ihr fahrender 50-jähriger Mann aus Erwitte mit seinem Lkw, in Folge eines Rückstaus, stehen blieb. Als die Ford-Fahrerin diesen Umstand bemerkte war es schon zu spät. Sie fuhr den Lkw von hinten auf. Beide Fahrzeugführer wurden leichtverletzt zur weiteren Untersuchung in das Krankenhaus nach Lippstadt gebracht. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 5.000 Euro. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme musste die Straße zeitweise umgeleitet werden. (reh)

