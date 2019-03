Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee - Einbruch im Golfclub

Möhnesee (ots)

Am Montagmorgen, in der Zeit zwischen 1.30 Uhr und 8 Uhr, brachen unbekannte Täter in den Golfclub am Frankenufer in Wamel ein. Um in das Gebäude zu gelangen brachen sie das Schloss der Terrassentür auf. Nach ersten Erkenntnissen wurden vier Flaschen Alkohol entwendet. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0292191000 bei der Kriminalpolizei zu melden. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell