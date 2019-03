Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Rüthen - Drei Leichtverletzte und 50.000 Euro Sachschaden

Rüthen (ots)

Drei Leichtverletzte und zirka 50.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls in Menzel auf dem Meisterweg am Dienstagmorgen, gegen 7.15 Uhr. Ein 28-jähriger Rüthener befuhr mit seinem VW Kleintransporter den Meisterweg von Menzel in Richtung Hemmern. Bei ihm im Wagen befand sich auch noch ein 51-jähriger Mann aus dem gleichen Wohnort. Aus der entgegengesetzten Fahrtrichtung kam ein 55-jähriger Bürener mit seinem Opel Kleintransporter. Der Rüthener verlangsamte, aufgrund der schmalen Straße, seine Geschwindigkeit. Hierbei wurde er von der Straßenglätte überrascht, wodurch sein Wagen mit dem Heck nach links ausbrach. Hierdurch stießen beide Autos zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls brach der Motorblock des VW heraus. Auf einer Strecke, von Schätzungsweisen 20 Metern, liefen Betriebsstoffe aus. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit. Alle Fahrzeuginsassen konnten nach einer Untersuchung im Krankenhaus, dieses auch wieder verlassen. (reh)

