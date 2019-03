Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Kreis Soest - Anrufe "falscher" Polizisten gehen weiter

Kreis Soest (ots)

Am Montag und Dienstag kam es im Bereich Körbecke und Lippstadt wiederholt zu Anrufen "falscher" Polizisten. Insgesamt wurden 16 Fälle dem zuständigen Kommissariat in Soest gemeldet. In zahlreichen Fällen hatte der Anrufer, der teilweise angab von der Kriminalpolizei zu sein, einen ausländischen Akzent. Der Anrufer wollte von den Angerufenen wissen, ob sie zum Beispiel einen Tresor oder Wertgegenstände zuhause haben. Auch Nachfragen nach den Kontodaten kamen vor. Solche Fragen stellt ihnen die Polizei nicht. In der Regel legten die Bürger auch sofort wieder auf. Die Polizei rät: "Geben sie keine sensiblen Daten weiter." Wenn sie Opfer eines Anrufs geworden sind, wenden sie sich auf jeden Fall an die Polizei und erstatten Anzeige. Über die Landesseite der Polizei NRW (https://polizei.nrw) befinden sich noch weitere Präventionstipps.

