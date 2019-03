Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee - Einbruch in Hotel

Restaurant

Möhnesee (ots)

In der Zeit zwischen Sonntagnacht, 23 Uhr und Montagmorgen, 6 Uhr drangen unbekannte Täter in den Bereich eines Hotels mit angrenzenden Restaurant an der Bahnhofstraße in Wameln ein. Um in den Gastronomiebereich zu gelangen verstellten sie den Aufnahmewinkel einer Überwachungskamera und versuchten anschließend die Eingangstür zum Gaststättenbereich aufzuhebeln. Als dies misslang hebelten sie noch erfolglos an einem Fenster, bevor sie ein weiteres Fenster aufhebeln konnten. Sie durchsuchten im Inneren einige Räume und entwendeten, nach bisherigen Kenntnisstand, eine Flasche Alkohol. Ebenfalls wurde der Aufnahmewinkel der Überwachungskamera des dortigen Hotels verstellt. Hier hebelten die Täter die Eingangstür auf und durchsuchten dort einige Räume. Nach ersten Erkenntnissen wurde hier nichts entwendet. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 0292191000 zu melden. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell