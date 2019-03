POL-SO: Soest - Nach Trunkenheitsfahrt Widerstand geleistet

Kreispolizeibehörde Soest

Über den Notruf der Polizei wurde gestern Nachmittag durch einen Zeugen, eine mögliche Trunkenheitsfahrt einer Autofahrerin, welche sich auffällig im Straßenverkehr in Soest verhielt, gemeldet. Im Wagen sollten sich zudem noch Kinder befinden. Aufgrund der detaillierten Angaben suchten die Beamten die Wohnanschrift der Fahrzeughalterin in Soest auf. Da sowohl die Zeugenbeschreibung auf den Wagen, die Halterin und die näheren Umstände übereinstimmten wurde der 38-jährigen Soesterin ein Atemalkoholtest angeboten. Das Ergebnis von über 1,2 Promille führte dazu, dass man der Frau erläuterte, dass nun eine Blutprobe angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt werden müsste. Im Folgenden beleidigte die Soesterin die Beamten fortwährend, weigerte sich den Anweisungen Folge zu leisten, so dass ihr letztendlich eine Handfessel angelegt werden musste. Sie wurde danach zur Wache Soest verbracht, wo die Blutprobe durch den zuständigen Arzt entnommen wurde. Auch hier hörten ihre fortwährenden Beleidigungen gegen die Beamten und eingesetzte Beamtin nicht auf. Nun muss sich die 38-Jährige nicht nur wegen der Trunkenheitsfahrt, sondern auch wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamt, Beleidigung und Körperverletzung verantworten. (reh)

